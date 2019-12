-BEDESTENLİOĞLU: ARTIK SAYILAR ÇOK ÖNEMLİ TOKYO (A.A) - 09.11.2010 - (A) Milli Takım Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, ''zor dönemlere girdik çünkü artık sayılar çok önemli'' dedi. 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur (E) Grubundaki 3. maçında Peru'yu 3-0 yenen (A) Milli Takımın Antrenörü Bedestenlioğlu, maçın ardından yapılan basın toplantısında, artık baskının iyice arttığını, bu baskıya rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Peru'nun her maçta set alan bir ekip olduğunu belirten Bedestenlioğlu, ''Güney Kore'yi az daha yeniyorlardı. Bugün saha içindeki bireysel hatalar bizi üzdü. Hata olabilir ama bireysel hatalar ağır geliyor. İlk sette sadece 1 bireysel hata var, sonraki setlerde ise arttı. Bunlara dikkat edip daha iyi konsantre olmak lazım'' diye konuştu. Bedestenlioğlu, yarın Polonya karşısında en iyi oyunlarını oynayıp, galip gelerek turu iyi bir şekilde noktalamak istediklerini sözlerine ekledi. (A) Milli Takım Kaptanı Esra Gümüş ise güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, ''Peru galibiyeti Polonya maçı öncesi moralimizin düzelmesi açısından çok iyi oldu'' dedi. Japonya maçından sonra morallerinin biraz bozulduğunu, ancak bu galibiyetle toparlandıklarını ifade eden Gümüş, ''Gördüğünüz gibi burası bir Dünya şampiyonası ve sonuç hiç belli olmuyor. Her gün farklı bir sonuç alınabiliyor. O yüzden her gün ayrı ayrı konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. (A) Milli Takım'ın pasörü Naz Aydemir ise artık maçlarda ellerinden geldiği kadar aradaki sayı farkını açmaya çalıştıklarını belirterek, ''Mümkün olduğunca az hata yapmaya çalışıyoruz. Bugün bunu çok başaramadık ama istediğimiz sayı farkını yakaladık'' dedi. 2. turu üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı: ''Çaprazdan gelecek rakiple oynarken çok fazla zorlanmayalım istiyoruz. İtalya'dan kaçma gibi bir düşüncemiz var, umarım Polonya maçını da böyle rahat bir skorla alıp 5-8'incilik maçları için önemli bir avantaj elde ederiz.''