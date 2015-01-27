Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 16 spor branşının 15'ini kapatıyor!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde bulunan 16 branşın 15’indeki spor faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kararın ‘ödenek yokluğu’ nedeniyle alındığı belirtilirken federasyon bünyesinde sadece atıcılık faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Federasyonumuza ödenek aktarılmadığından dolayı Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu karar ile 05-08 Şubat 2015 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Atıcılık Türkiye Şampiyonası hariç diğer tüm branşların faaliyetleri ödenek bulunmaması nedeni ile ertelenmesi uygun görülmüştür."

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki spor branşları şöyle:

1-) Ampute Futbol

2-) Atıcılık

3-) Atletizm

4-) Badminton

5-) Bilek Güreşi

6-) Boccia

7-) Halter

8-) Kayak

9-) Masa Tenisi

10-) Okçuluk

11-) Oturarak Voleybol

12-) Tekerlekli Sandalye Basketbol

13-) Tekerlekli Sandalye Dans

14-) Tekerlekli Sandalye Tenis

15-) Yelken

16-) Yüzme