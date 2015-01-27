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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 16 spor branşının 15'ini kapatıyor!

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 'ödenek yokluğu' nedeniyle binlerce engelli sporcunun faaliyet gösterdiği spor branşlarından çekilme kararı aldı

27 Ocak 2015 21:24

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde bulunan 16 branşın 15’indeki spor faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kararın ‘ödenek yokluğu’ nedeniyle alındığı belirtilirken federasyon bünyesinde sadece atıcılık faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Federasyonumuza ödenek aktarılmadığından dolayı Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu karar ile 05-08 Şubat 2015 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Atıcılık Türkiye Şampiyonası hariç diğer tüm branşların faaliyetleri ödenek bulunmaması nedeni ile ertelenmesi uygun görülmüştür."

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki spor branşları şöyle:

1-) Ampute Futbol
2-) Atıcılık
3-) Atletizm
4-) Badminton
5-) Bilek Güreşi
6-) Boccia
7-) Halter
8-) Kayak
9-) Masa Tenisi
10-) Okçuluk
11-) Oturarak Voleybol
12-) Tekerlekli Sandalye Basketbol
13-) Tekerlekli Sandalye Dans
14-) Tekerlekli Sandalye Tenis
15-) Yelken
16-) Yüzme

 

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