Bedensel engelli genç, 3'üncü kattan düşüp, öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA’nın Seydişehir İlçesi\'nde inşaat halindeki binanın 3\'üncü katından düşen bedensel engelli 24 yaşındaki Ramazan Işık, öldü.

Olay, Kızılcalar Mahallesi 315 Sokak\'ta meydana geldi. Satın aldığı, yapımı devam eden dairenin son durumunu görmek için binanın 3\'ncü katına çıkan Ramazan Işık, balkondan aşağıya bakarken, dengesini kaybedip düştü. Bedensel engelli Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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