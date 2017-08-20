T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bedensel engelli genç, 3'üncü kattan düşüp, öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA’nın Seydişehir İlçesi'nde inşaat halindeki binanın 3'üncü katından düşen bedensel engelli 24 yaşındaki Ramazan Işık, öldü

20 Ağustos 2017 01:26

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA’nın Seydişehir İlçesi\'nde inşaat halindeki binanın 3\'üncü katından düşen bedensel engelli 24 yaşındaki Ramazan Işık, öldü.
Olay, Kızılcalar Mahallesi 315 Sokak\'ta meydana geldi. Satın aldığı, yapımı devam eden dairenin son durumunu görmek için binanın 3\'ncü katına çıkan Ramazan Işık, balkondan aşağıya bakarken, dengesini kaybedip düştü. Bedensel engelli Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNSEYDİŞEHİR Konya DHAKONYA’nın SeydişehirRamazan IşıkOlay Kızılcalar MahallesiSokakBedenselIşıkSeydişehir Devlet HastanesiTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24