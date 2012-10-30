Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, ağırlıklı bölümünün KCK ve PKK’lıların oluşturduğu 700’ü aşkın tutuklu ve hükümlünün farklı tarihlerde başlattığı açlık grevlerini değerlendirdi. Akdoğan,"Bu insanların bedenlerini ölüme yatıran doğrudan Kandil’dir. Bunun istismarını yapan BDP’dir. Durum kötüye gitsin diye dua eden DTK’dır, bunun lobisini ve gösteri organizasyonlarını yapan KCK’dır. Ortada bir vebal varsa bu öncelikle PKK’nın hastalıklı zihniyetine aittir" dedi.

Akdoğan'ın Star gazetesinde 'Şantajla hiçbir süreç çözülmez' başlığıyla yayımlanan bugünkü (30 Ekim 2012) yazısında özetle şunlara yer verdi:

(...)Kendisini muhatap haline getiremeyen ve Öcalan’ı adres gösteren BDP, şimdi de Öcalan’la görüşerek onun üzerinden bir rol kapmaya uğraşıyor. Dert, icazet makamı olarak gördükleri İmralı’dan destek almak falan da değil sadece... Hem İmralı’yı kontrol ve yönlendirme altına almak, hem de aleni bir pazarlık görüntüsü verip hükümeti kündeye getirmek(...)

(...)Kandil’deki taşeronlar başta olmak üzere bunların defalarca kazığını yiyen Öcalan da herhalde bu tabloyu doğru okuyordur(...)