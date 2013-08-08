'Bedenim bir tuval'

Çeviri: Kerem Cihan ULUÇ

Mastektomi operasyonu(göğüsün ameliyatla alınması) geçiren birçok kadın, yaşadıkları bu olayı "yürek parçalayıcı bir deneyim" olarak nitelendiriyor. Bu operasyonun, hayatî önem taşıdığı konusu tartışılmaz. Ancak, bu operasyonu geçirmek zorunda kalan kadınlar, ne olursa olsun, göğüsün alınmasının 'ilkel ve vahşi' bir tarafı olduğununun altını çiziyor.



İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, göğüsün alınmasından sonra tekrar plastik cerrahiyle yapılandırılmasının çok zor, pahalı ve her zaman iyi sonuç vermediği kaydedildi. Göğüsün tam olarak yeniden oluşturulması için birkaç ameliyat gerektiğini söyleyen doktorlar, yeni oluşturulan göğüsün, eskisine çok az benzeyeceğine dikkat çekti.



Bu yüzden, daha fazla kadının bu operasyonları tercih etmediği belirtildi. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve İngiltere'de yeni bir akım yaratıldığı ve kadınların ameliyat sonrası yaralı bölgeye dövmeler yaptırdıkları kaydedildi.



Birçok kadının bu durumu gizlemek yerine olayı tam olarak kabullenmeye ve sindirmeye çalıştığı belirtildi.



ABD'li Denise Levine, 2009'da kendisine kanser teşhisi konduğunu, ve ameliyat sonrası plastik cerrahiyle yeniden oluşturmayı istemediğini belirtti. 'Eskiden olduğum hâle, benliğime olabildiğince çabuk kavuşmak istedim' diyen Levine 'bunun plastik cerrahiyle, bir doktorun kaslarımı ve deri dokumu yeniden oluşturmasıyla olamayacağını fark ettim' diye konuştu.



ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hava Kuvvetleri İndirme Kuvveti'ne bağlı Fort Bragg'den Pam Huntley geçirdiği göğüs ameliyatı sonrasında yaptırdığı dövme hakkında şunları söyledi: 'Bu dövmeyi yaptırmadan önce, göğüs kanseriyle üç yıl savaştım. Bu dövme yara izimi âdeta bir kalkana çevirdi.'



ABD'de özellikle mestaktomi ameliyatını geçirenlerle çalışan dövmecilerin olduğu belirtildi. Özellikle bu gibi dövmeleri ve yara üzerinde çalışma yapan Madam Chinchilla ismiyle bilinen bir dövmeci şöyle konuştu; Bu gibi bir dövmecilik, normalden farklı. Kadınların yaptırdıkları bu dövmeler gururu ve hayatta kalma güdüsünü betimliyor. Benim burada yapmaya çalıştığım, katıksız ızdırap ve dehşetten, çok güzel bir şeyin de doğabileceğini göstermek.



Benzer çalışmalar yürüten Roni Falgout isimli başka bir dövmeci de şöyle konuştu; Böyle bir arayışa giren kadınların çoğu kendilerini daha az feminen hissetiklerinden, görünüşlerinden utanç duyduklarından ya da insanların onlara acımalarından bıktıkları için yöneliyorlar.



İngiltere'de henüz bu alanda çok fazla çalışma yapılmadığı söylenirken, ABD'de oluşan bu gibi eğilimlerin daha öncesinde de İngiltere'de ne kadar çabuk benimsendiği ifade edildi. Daha önce, pembe kurdeleler, "Bilinçlenme Ayı" olarak bilinen eğilimlerin İngiltere'de ne denli çabuk yayıldığı göz önüne aldındığında, göğüs kanserinden etkilenen kadınların bu gibi bir eğilime yönelmesinin de çok uzun sürmeyeceği ve İngiltere'nin bu yolu benimseyeceği ifade edildi.