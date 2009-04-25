Beden ölçüsü değişene yenisi verilecek!

Alt gelir grubunun hücum ettiği yerli üretim tekstil ürünlerinin satıldığı mağazalar açan MOL, şimdi de üst gelir grubuna yöneldi. 'Bir bedeni satıldığında diğer bedenlerinin raftan kaldırıldığı, zayıflayana ya da şişmanlayana hemen yeni bedenine uygun giysinin verildiği' MOL VIP'ler açılıyor.



23 Nisan haftasında beş mağaza birden açarak ‘krize karşı savunma hattı’ oluşturacaklarını ilan eden Merter Markalar Birliği’nin açılışındaki izdihamla ünlenen MOL mağazası, şimdi de tam tersi istikamette mağazalar açmaya başlıyor.



En alttaki gelir grubunu Türkiye’de üretilmiş hazır giyim ve konfeksiyon ürünleriyle çok ucuza buluşturan birliğin yeni mağazaları MOL VIP’ler ise, en üst gelir grubuna hizmet verecek. MOL Mağazası İcra Kurulu Başkanı Oktay Özdemir, “Müşterinin kendine uygun bedeni satın aldığında o modelin diğer tüm bedenlerini satıştan kaldıracağımız mağazalar açacağız” dedi.



İlki Nişantaşı’nda açılıyor



İlki Nişantaşı’nda açılacak mağazanın yurtdışında da Dubai ile ikincisinin açılacağını belirten Özdemir, MOL VIP’leri şöyle anlattı: “Üst gelir grubuna hitap edecek koleksiyonların yüzde 65’i tamamlandı. Koleksiyonlar oldukça pahalı olacak.



Mağazadaki tüm ürünler kişiye özel olacak. Müşterinin satın aldığı bir koleksiyon başkasına satılmayacak. Müşteriler için ‘kasa gardroplar’ hazırlanacak. Müşteri temsilcileriyle irtibata geçen bir müşteri özel gardrobunda üstünü değiştirebilecek. Düşünün bir cerrah ameliyattan çıkıp kostümünü bu mağazada kendisine ait gardıropta değiştirebilecek. Gelmeden önce kostümleri hazırlanacak, zaman kaybı yok.”



İlk kez çocuk VIP’i olacak



Müşterilere zayıflama ya da kilo alma özgürlüğü de tanıdıklarını belirten Özdemir, ‘fizyolojik garanti sistemi’ hakkında da şunları söyledi: “Satın alınan elbise müşteriye bir süre sonra dar gelmeye başladığı zaman ücretsiz beden değişimi yapılacak. Müşteri istediği kadar kilo alıp verebilir.

Kıyafet sorunu yaşatılmayacak. Her zaman bedenine göre kostümü hazır olacak. Bunların hepsi ücretsiz. Nişantaşı’ndan sonra bu mağazaların devamı da gelecek.”



İlk kez çocukta VIP anlayışını bu mağazalarla Türkiye ile tanıştıracaklarını söyleyen Oktay Özdemir, “MOL VIP’lerde erkek, kadın ve çocuk koleksiyonları olacak. Türkiye’de ilk kez çocuk giysilerinde de kişiye özel dikim ve hizmet anlayışını getirmiş oluyoruz. Hazırlıklar tamamlandı, yakında bu mağazalarımızı göreceksiniz” diye konuştu.



Arka arkaya beş mağaza



23 Nisan haftasında, MOL Güneşli (HayatPark AVM), Mol Fatih (Fevzipaşa Caddesi), Mol Antalya (AkkaPark AVM), MOL Urfa (Mozaik AVM), MOL Antalya (TekPa AVM) mağazaları açacakların bilgisine de veren Özdemir, 23 Nisan sonrasındaki haftalarda da, MOL Denizli, MOL Ereğli, MOL Esenler, MOL Elazığ, MOL Gaziantep, MOL Deposite, MOL Flatofis’te aynı anda açılışlar yapılacağı kaydetti.



Özdemir yurtdışında da Suriye’de mağaza inşaatının bittiğini bunun dışında Kazakistan Almatı ve Almanya’da MOL mağazalarının çok yakında hizmete gireceğini sözlerine ekledi. Özdemir, Fatih’te MOL EV mağazasının da devreye gireceğini, mobilya ve ev tekstili ürünlerinin satılacağı mağazalardaki ürünlerin dantel işlerinin ev hanımlarına yaptırıldığını belirtti.



Tekstilci üç ayda toparlanır ama...



Hükümetten tek beklentilerinin üreticilere satış alanı oluşturmaları olduğunu belirten Oktay Özdemir, “Eğer istihdam artışı bekleniyorsa, yeni satış alanlarının oluşturulması için destek şart, psikolojik destek de gerekiyor. İnanın tekstil ve hazır giyim sektörü üç ayda toparlanır, eski haline gelir” diye konuştu. Tekstil işçilerinin gazetelere verdiği ilanlara değinen Özdemir, “Türkiye’de ilk defa işçi ve işveren dayanışması yaşandı. Bu kriz buna vesile oldu. Beni çok heyecanlandırdı” yorumu yaptı. Eğer hazır giyim, tekstil söktörlerinde yerli üretim biterse asıl sorunun o zaman başlayacağını belirten Özdemir, “Asıl sorun o zaman ortaya çıkar. Türkiye’de çekli sistem var. Türkiye’de üretim azalınca ve ithalata dönülünce çekli sistem ortadan kalkacak. Tekstilci sermayesini iki katına çıkarmak zorunda kalacak, bunlar çok zor. Ortaya çıkan tecrübeli ustalar yetişmiş bu işi iyi yapan nitelikli işgücü nerede çalışacak? Bu istihdam kaybı değil gelecek kaybı olur. Acil olarak KOBİ’ler bir araya gelmeli. KOSGEB bir banka gibi çalışmaktan bir an önce vazgeçip KOBİ’leri bir araya getirmeli” diye konuştu.











