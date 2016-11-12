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Dünya

Beden dili uzmanlarına göre, Obama ve Trump buluşmasının şifreleri

Trump’ın elleri neden aşağıya doğruydu?

12 Kasım 2016 11:06

Beden dili uzmanları, ABD Başkanı Barack Obama ve başkanlık seçiminin galibi Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki buluşmasını inceledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, değerlendirmeler şöyle:

* Obama aşırı derecede yorgun ve umutsuz, Trump çekingen, biraz da korkmuş haldeydi.

* Her ikisinin oturuşu da alfa pozisyonundaydı, “Ben bir erkeğim” der gibiydi.

* Obama’nın bacakları daha ayrıktı, yani “En üstte hâlâ ben varım” diyordu.

* Trump’ın elleri aşağıya doğruydu, yeni öğrendiği bir durum nedeniyle belirsizlik içindeydi.

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