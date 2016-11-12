Beden dili uzmanlarına göre, Obama ve Trump buluşmasının şifreleri

Beden dili uzmanları, ABD Başkanı Barack Obama ve başkanlık seçiminin galibi Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki buluşmasını inceledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, değerlendirmeler şöyle:

* Obama aşırı derecede yorgun ve umutsuz, Trump çekingen, biraz da korkmuş haldeydi.

* Her ikisinin oturuşu da alfa pozisyonundaydı, “Ben bir erkeğim” der gibiydi.

* Obama’nın bacakları daha ayrıktı, yani “En üstte hâlâ ben varım” diyordu.

* Trump’ın elleri aşağıya doğruydu, yeni öğrendiği bir durum nedeniyle belirsizlik içindeydi.