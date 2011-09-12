‘Bedelli’ye MHP desteği'

T24 - MHP lideri Bahçeli, bedelli ve kısa dönem askerlik ile ilgili, "Siyasi iktidar Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görüşlerini alarak ihtiyaç belirleme sonrasında askerlik süresini gözden geçirir, TBMM'ye getirebilirse düşüncelerimizi açıklarız" dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın başka bir cezaevine nakliyle ilgili iddiaların sorulması üzerine, "Her gün şehit haberlerinin geldiği bir ortamda cani başının böyle bir başka cezaevine nakledilme konusu veyahut özel af, veyahut önce ev sonra başka şey gibi yaklaşımlar halkımız tarafından hiçbir şart altında kabul görmez, görmemesi de lazım" dedi.



Bedelli askerliğe ilişkin bir soru üzerine de, "Bedelli askerlik konusunun, siyasi istismar konusu haline gelmemesi lazım" diye konuştu.



Bu konuda, Twitter'da görüşünü açıkladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"1975 yılında ilk dört aylık kısa dönem uygulamalarından yararlanan bir kişiyim. Zannediyorum bugün TBMM'de de ve bürokraside de bu manada dört aylık kısa dönem askerlikten yararlanan insanlar, ülke yönetiminde bulunuyor. O bakımdan, biz bir zaman kısa dönem yaparken, şimdi uzun dönem askerlikte ısrarcı olmamız, tutarsızlıktır. Fakat bunu da iyi değerlendirmek lazım. Onun için bizim MHP olarak tavsiyemiz şudur: Siyasi iktidar Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görüşlerini alarak ihtiyaç belirleme sonrasında yükümlü askerlik süresini gözden geçirir, bir çözüm olarak TBMM'ye getirebilirlerse MHP olarak o çözüm üzerinde düşüncelerimizi açıklayabileceğimizi ifade ediyoruz."



Bahçeli, bunun için de bazı kıstasları olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birincisi, yükümlü askerlik süresi Anayasanın 72. maddesindeki 'vatana hizmet' kavramı çerçevesinde ele alınmalı, bunun bir hak ve ödev olduğu şuuruyla hareket edilmeli. Anayasadaki eşitlik ilkesiyle ters düşmemeli. Kamu vicdanını rahatsız etmemeli. Son günlerde tırmanan terör ve onun sonucu itibarıyla her gün yeni bir şehidimizin geldiği bir ortamda şehit ailelerini, yakınlarını, gazilerimizi ve hali hazırda orada görev yapan Mehmetçiklerimizi de üzecek bir yaklaşım içinde bulunulmamalı. Bu çerçeve içerisinde bedelli askerlik veya kısa süreli bir askerlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yol bulunabilir kanaatindeyiz."





