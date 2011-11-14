'Bedellinin şartlarını Başbakan açıklayacak'

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Başbakan Yardımcısı Arınç, Başbakan'ın bakanlardan aldığı bilgiler ışığında bedelliyle ilgili bazı açıklamalar yapabileceğini söyledi.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bedelli askerlikle ilgili soruları yanıtladı.Arınç, konunun toplantıda görüşülmediğini ancak Başbakan'ın, ilgili bakanlardan aldığı bilgiler ışığında bazı açıklamalar yapabileceğini söyledi.Bedelli askerlik için beklentileri "köpürtmemek ve yanlış yönlere çekilmemesi" için dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Arınç, kesin bir düzenleme yapılacağını açıkladı.Bedelli askerlik için yapılacak düzenlemenin temel göstergesinin TSK'nın asker ihtiyacı olacağını kaydeden Arınç, Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda vereceği rapora göre hareket edileceğini belirtti.Arınç, bunun için bedel olarak ne alınacağı ve yaş sınırı dahil tüm konuları bizzat Başbakan Erdoğan'ın açıklanacağını da vurguladı.Arınç ayrıca Başbakan bir açıklama yapmadan başka bir bakan ya da görevliye bu konuda soru sorulmamasını da talep etti: "Ne olur bize ya da başkasına sorarak, beklenti içindekilerin hayalleri ile oynamamaya çalışın."