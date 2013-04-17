T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bedelliden kasaya 2 milyar dolar

Bedelli askerlikten devletin kasasına 2 milyar dolar girdi

17 Nisan 2013 11:45

Son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yararlandığına ilişkin verileri Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıkladı.
 
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yararlandığına ilişkin verileri paylaştı.

Bozdağ, 15 şubat 2013 tarihine kadar 70 bin 143 kişinin bedelli askerlik başvurusu yaptığını, bunlardan 67 bin 630 kişinin de bedelli askerlikten faydalandığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bedelli askerlikten elde edilen gelirin 2 milyar 28 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bozdağ, bu gelirin şehit yakınları, gaziler, engelliler, muhtaç erbaş ve er aileleri, TSK ve emniyet hizmet ve vazife malullerinin sosyal hizmet ve yardım finansmanında kullanılacağını bildirdi.

ETİKETLER

bedelli askerlikdolardevletparakazanç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24