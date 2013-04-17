Bedelliden kasaya 2 milyar dolar

Son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yararlandığına ilişkin verileri Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıkladı.



TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yararlandığına ilişkin verileri paylaştı.

Bozdağ, 15 şubat 2013 tarihine kadar 70 bin 143 kişinin bedelli askerlik başvurusu yaptığını, bunlardan 67 bin 630 kişinin de bedelli askerlikten faydalandığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bedelli askerlikten elde edilen gelirin 2 milyar 28 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bozdağ, bu gelirin şehit yakınları, gaziler, engelliler, muhtaç erbaş ve er aileleri, TSK ve emniyet hizmet ve vazife malullerinin sosyal hizmet ve yardım finansmanında kullanılacağını bildirdi.