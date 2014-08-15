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Bedellide yaş ve para düşecek mi?

Binlerce kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı

15 Ağustos 2014 19:07

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan bedelli askerlik bekleyenlere müjdeli haber. Yılmaz, bedelli askerlik sorusuna "Çıkıyor az kaldı" cevabını verdi. Bedelli askerlik için düşünülen ücret ise 20 bin TL. Türkiye'de yaklaşık 800 bin asker kaçağı bulunuyor. Bedelli askerlik düzenlemesinin çıkması durumunda devletin kasasına ciddi bir para girişi olacak. Öte yandan CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören tarafından bedelli askerlik için kanun teklifi sunuldu. Sunulan teklif ise yıl sonu itibariyle 28 yaşından gün alanların 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 15 bin lira ödemeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngörüyor.

Önceki gün TBMM kulisinde gazetecilerle sohbet eden Bakan Yılmaz, "Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerlik var" dedi. Yılmaz, aynı akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde verdiği resepsiyonda ise bedelli askerlik sorularını, "Çıkıyor, az kaldı bekleyin" diye yanıtladı.

 

Her türlü kolaylık sağlanacak

 

Erdoğan, bedellik askerlikle ilgili soruya "Bu işi sıkıştırmayalım. Seçimlerden sonra atılması gereken adımları atarız. Her türlü kolaylık için gerekli adımları atacağız. Seçimden sonra Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımızla gerekli görüşmeler sonunda bir neticeye varırız" şeklinde yanıt verdi.

 

CHP bedelli askerlik teklifi vermişti

 

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören tarafından bedelli askerlik için kanun teklifi sunuldu. Sunulan teklif ise yıl sonu itibariyle 28 yaşından gün alanların 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 15 bin lira ödemeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngörüyor.

Halihazırda askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da isterlerse 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecekler. Teklif, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma yapılmamasını, başlatılanların sona erdirilmesini de düzenliyor.

Teklifin gerekçesinde, ortalama yaşın ve eğitim düzeyinin yükselmesiyle askere gitme yaşının da yükseldiği ifade edilerek, "Bu süre içerisinde evlenip iş kuran, çoluk çocuğa karışan gençler vatani görevlerini hep ertelemek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle bakaya sayısının her yıl arttığı gözlenmektedir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel ordu olmasının uzun süredir gündemde olduğu anlatılan gerekçede, "Bu nedenle barış zamanlarında zaman zaman çıkarılacak bedelli askerlik uygulamalarının uygun olacağı düşünülmektedir. Gençlerimizin en verimli çağlarında iş ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalması gelecek planlarında aksamalara neden olmaktadır" ifadesine yer verildi.

 

Bedelli askerlik ücreti 20 bin tl

 

Son uygulanan bedelli uygulamasının ücreti olan 30 bin TL herkes tarafından yüksek bulunmuştu. Yeni çıkarılacak bir bedelli uygulamasında ücretin en fazla 20 bin TL olması bekleniyor. Ancak bu bile çok büyük bir tahsilat anlamına geliyor. 500 bin kişinin bedelli uygulamasından yararlanmak üzere 20 bin TL ödediği varsayıldığında, devletin kasasına tam 10 milyar TL girmiş olacak.

 

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