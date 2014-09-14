Bedellide yaş sınırı ve ücret ne olacak?

Ekim ayında TBMM Başkanlığı'na sunulacak askeri torba tasarısıyla bedelli yaşının 28 ve üzerini kapsayacağı, talep edilen miktarın 30 bin liranın altına çekileceği iddia edildi.

Kamuoyunun merakla beklediği bedelli askerlik düzenlemesinin, askeri yargı alanında kapsamlı değişiklikleri içeren, “askeri torba” yasa tasarısıyla ekim ayında TBMM Başkanlığı’na sunulacağı öğrenildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Başbakanlık’a gönderilen ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile üzerinde çalışma yapılan askeri torba yasa tasarısının ekimde Meclis’in açılmasının ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

Teknik hazırlık

Torbada askeri hâkimler, disiplin konusu yanında astsubayların özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak. Torba tasarısına bedelli askerlik düzenlemesinin de eklenmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yeniden ortaya atılan ve yüz bini aşkın yükümlünün beklediği bedelli askerlik konusunda, bürokratların teknik bir düzeyde hazırlıklar yaptıkları ifade edildi.

Alınan bilgilere göre, bedelli düzenlemesinin 30 yaş ve üzerini kapsayacak şekilde yasalaşması durumunda 400 bini aşkın, 28 yaş ve üzerini kapsayacak şekilde yasalaşması durumunda ise 600 bine yakın yükümlünün yararlanabileceği ifade ediliyor.

Alınan bilgilere 28 yaş ve üzerini kapsayacak bir uygulamanın hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Son uygulamada bedelli uygulamasından yararlanmak için talep edilen 30 bin TL yüksek bulunmuş ve tepki çekmişti. Bu nedenle bu rakamın da düşürülebileceği değerlendiriliyor.

CHP de istiyor

Bedelli uygulamasına CHP de destek veriyor. Ancak CHP, yükümlülerden gelirleri doğrultusunda bedel alınmasını talep ediyor. 100 bini aşkın kişinin beklediği ifade edilen bedelli askerliğin son 4 uygulamasından toplam 205 bin 361 kişi yararlandı. İzmit ve Gölcük depremlerinden sonra uygulanan bedelli askerlik, Hazine’ye 315 trilyon TL tutarında gelir sağlamıştı.