Bedellide yaş 30, para 25 bin

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Genelkurmay ile bedelli zirvesi

Gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen bedelli askerlik teklifinde yaş sınırının 30, bedelin ise 25 bin TL olacağı öğrenildi. Yaşı 40’ın üzerinde olanlar için 25 bin TL’lik miktar kademeli olarak artacak.Radikal gazetesinin haberine göre, Hükümetin hazırladığı bedelli tasarısı kriterlerine 400 bine yakın insan uyuyor. Bu olanaktan yararlanacak kişi sayısının ise 100 bini bulması bekleniyor.Hükümet, tahmini 2 milyar 500 bin TL gelir beklediği bedelli askerlikten gelecek parayı şehit yakınları ve gazilerin yararlanması için Sosyal Yardımlaşma Fonu’na aktaracak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bu konuda çalışma başlattı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Bedelli askerlik konusunda şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve inanıyorum ki şöyle bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız” dedi.Öğleden sonra ise Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel arasında yapılan görüşmede bedelliye son noktanın konduğu öğrenildi. Genelkurmay hükümete ilettiği görüşünde 35 yaşı istemişti. Bakanlar kurulunda genel eğilim ise 26-28 yaş yönünde idi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in görüşmesinde orta bir yol bulunduğu ve 30 yaşın kabul gördüğü öğrenildi.Bedelli askerlikten yararlanmak için eğitim şartı aranmayacak. Bedelli ücreti de Türk Lirası üzerinden tahsil edilecek.