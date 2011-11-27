‘Bedelli’de nakite indirim geliyor

T24-Bedelli askerliğin 30 bin liralık ücretine yönelik yakınmalar, “peşin indirimi” formülünü gündeme getirdi.

AK Parti kulislerinde, tasarıda son dakika değişikliği ile bedelin, “Peşin 25 bin, taksitle 30 bin” olması seslendiriliyor. Bedelli askerlik düzenlemesinin hazırlık sürecinin yakın tanıklarından olan bir AK Parti yöneticisi şunları söyledi: “Bedelli konusu partimizin MYK’sında ilk ele alındığında, ücret konusunda ‘peşin 25 bin, taksitle 30 bin lira olsun’ önerisi gündeme gelmişti. Son sözü Sayın Başbakanımız söyleyecektir, ama şu an için küçük bir ihtimal de olsa belki bu formüle dönüş olabilir. Çünkü Sayın Başbakanımız, o toplantılarda bu öneri gündeme geldiğinde itiraz etmemiş, diğer bir çok öneri gibi bunu da dikkatle dinleyip not etmişti.”



Nakite 5 bin liralık indirim

Hedeflerinin bu uygulamadan mümkün olduğunca daha fazla kişinin yararlanması olduğunu da belirten Ak Parti yöneticisi, “Eğer bu yönde bir değişikliğe gidilirse, sonuçta 5 bin liralık bir peşin indirimi söz konusu olacak. Bu da önemli bir miktar” dedi. Aynı yönetici, yaş konusunda ise herhangi bir değişiklik öngörülmediğini söyledi.





CHP, Burdur esnafı için ‘bedel’ istedi





CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, bedelli askerlik öngören tasarının çıkmasıyla birlikte 21 günlük temel eğitimin kaldırılacak olmasının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, “Onları rahatlama yönünde önümüzdeki süreçte esnafımızın resmi kurumlara olan borçlarını bir yapılandırma akabinde ilimizi kalkınmada birinci öncelikli iller arasında alma talebimizi bekliyoruz” dedi.





CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Maliye Bakanlığının Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi’nin geneli üzerindeki görüşmeleri sırasında konuştu. Özkan, yeni çıkacak bedelli askerlik kanununda 21 günlük temel eğitimin kaldırılacak olmasının Burdur esnafını sokağa döktüğünü belirterek, Maliye Bakanı’na şu öneriyi yaptı: “İl merkezi esnafı ekonomilerini bedelli askerlerine hizmet yönünde olağanüstü yatırım yapmıştır. Şimdi AKP Hükümetinin aldığı kararla kara kara düşünüyorlar. Onları rahatlama yönünde önümüzdeki süreçte esnafımızın resmi kurumlara olan borçlarını bir yapılandırma akabinde ilimizi kalkınmada birinci öncelikli iller arasında alma talebimizi bekliyoruz.”