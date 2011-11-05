Bedellide 35 yaş sinyali





T24- Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili çalışmanın bayramdan sonra başlayacağını açıkladı.



Hürriyet'in haberine göre, Bakan Yılmaz, alınan bedelin bir kısmının şehit ailelerine verileceğini, 40 bin civarında bir yararlanma beklediklerini bildirdi. Yaş sınırıyla ilgili net bilgi vermekten kaçınan Yılmaz, uygulama örnekleriyle 35 yaş sinyali verdi.





Bayramdan sonra





TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bedelli askerlik damgasını vurdu. Gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, “Arkadaşlar çalışmayı yapıyorlar. Çalışma bittiğinde sayın Başbakanımıza arz edeceğiz ve açıklamayı kendisi yapacak” dedi. Yılmaz, “35 yaş sınırıyla” ilgili soru üzerine “Benden duyarsanız inanın, benden duymazsanız inanmayın. Çalışma önce benim elime gelecek benden sonra da Başbakanımıza gidecek. Özü bu” diye konuştu.





Yılmaz özetle şöyle konuştu: “Bedelli askerlikten elde edilecek gelirin şehit ve gaziler için kullanılması yönünde çalışmalar var. Çalışmada bu da dikkate alınacaktır. Bugüne kadar yapılan 3 bedelli askerlikten yüzde 9 ila 21’i arasında bir kitle yararlanmış. Örneğin 1987’de 40 yaşından büyükler için çıkarılmış. O dönemde ‘198 bin kişi faydalanır’ diye kanun çıkarılmış. Ancak 18 bin kişi yararlanmış. Yani yüzde 9 yararlanma oranı. 1999’da hak sahibi 344 bin kişiden 72 bin kişi yararlanmış. Yüzde 21 yararlanma oranı var. Yaşa göre düşünülmekte olan yaklaşık 200 bin kişi var. Yaşa göre değişik olmakla birlikte 35 yaş üstü olursa 200 bin kişi, yüzde 10’u yararlansa 20 bin kişi, yüzde 20 yararlansa 40 bin kişi yararlanır. Geçmişteki uygulamalara bakıyorlar arkadaşlar, önüme de bir çalışma getirdiler, bayramdan sonra TSK’nın da ihtiyacı doğrultusunda çalışılacak, sonra da Bakanlar Kurulu’na götürülecek.”

Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli er uygulamasına başvurular 31 Aralık’a kadar uzatıldı. Ön başvurular www.kkk.tsk.tr internet adresinden 4 Kasım- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında yapılabilecek.

