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Gündem

Bedelli yok, kısaltma yok

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını, askerlik süresinin de kısaltılmayacağını söyledi.

24 Ekim 2008 03:00

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını, askerlik süresinin de kısaltılmayacağını söyledi.
Bakan Gönül, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'la yaptığı söyleşide, her yıl gündeme gelen askerlik süresi ve bedelli askerlikle ilgili konulara açıklık getirdi.
Gönül, askerlik süresiyle ilgili olarak, "1111 sayılı Kanun'un Bakanlar Kurulu'na verdiği yetki, kısaltma olarak, en son haddine kadar kullanılmıştır. Yeni bir kanun çıkarılması söz konusu değildir" diyerek, sürenin kısaltılmayacağını söyledi.
Bedelli askerlik konusunda ise Gönül, dövizli askerliğin zaten olduğunu anımsatarak, "Bedelli askerlik için kanun çıkarmaya gerek yok. Ama gündemimizde hiç olmadı" dedi.

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