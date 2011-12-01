'Bedelli yasası' Anayasa mahkemesine gidebilir



T24 - CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Bedelli Askerlik Yasası'nın incelendiğini ifade ederek, "Kesin bir şey söylemem şu an mümkün değil. Ama inceliyoruz. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var" diyerek Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunabileceklerini ifade ettii







CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Bedelli Askerlik Yasası’nın incelendiğini ifade ederek, "Kesin bir şey söylemem şu an mümkün değil. Ama inceliyoruz. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var" diyerek Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunabileceklerini ifade etti.



Radikal gazetsinde yer alan habere göre, TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Türmen, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarla ilgili basın açıklamasının, HSYK’nın, bu tip açıklamalara ilişkin genelgesine aykırı olduğunu savundu. Türmen, "Basın açıklamasının kişinin suçlu olduğuna ilişkin kanaat uyandırmaması gerekir. Gözaltındaki kişilerin suçlu olarak kamuoyuna duyurulmasına sebebiyet verilmemesi gerekir" yönündeki genelgelerini hatırlatarak, "Açıklamalar, bu kişilerin masumiyet karinesini ihlal etmektedir" dedi.





Savcı Kavak’ın bu davadan uzaklaştırılmasını için HSYK’ya başvuracaklarını da söyleyen Türmen, bir soru üzerine Bedelli Askerlik Yasası’na ilişkin inceleme yaptıklarını belirterek, Kesin bir şey söylemem şu an mümkün değil. Ama inceliyoruz. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var" diye konuştu. Türmen ayrıca TBMM Genel Kurulu’nun AKP tarafından gece geç saatlere kadar çalıştırılmaya zorlanmasının da insan haklarına uygun olmadığını ifade etti.





