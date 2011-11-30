T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bedelli sorusu Milli Savunma Bakanı'nı kızdırdı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa tasarısıyla...

30 Kasım 2011 02:00

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa tasarısıyla ilgili Genelkurmay’dan görüş alınıp alınmadığına yönelik sorulara, "Genelkurmay’ın doğrudan görüşünü mü istiyorsunuz. Genelkurmay ’evet’ dese ne olacak ’hayır’ dese ne olacak. Son söz milletvekiline ait değil midir, son söz TBMM’ye ait değil midir?" yanıtını verdi.



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa tasarısıyla ilgili Genelkurmay’dan görüş alınıp alınmadığına yönelik sorulara, "Genelkurmay’ın doğrudan görüşünü mü istiyorsunuz. Genelkurmay ’evet’ dese ne olacak ’hayır’ dese ne olacak. Son söz milletvekiline ait değil midir, son söz TBMM’ye ait değil midir?" yanıtını verdi.


'Terör örgütüne mensup kaç kişi yararlanacak?'

TBMM Genel Kurulu’nda, bedelli askerlik düzenlemelerini öngören yasa tasarısının üçüncü maddesinde MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, "Devletin resmi kayıtlarına göre terör örgütüne üye olduğu bilinen ve yaşı en az 30 ve üzerinde kaç kişi bu tasarının hükümlerinden yararlanabilecektir?" diye sordu.


'Bu paralar başka kaynaklara aktarılacak mı?'

Sorulara yanıt veren Milli Savunma Bakanı, "bu paraların başka kaynaklara aktarılıp aktarılmayacağına" yönelik soruya, "Bu sadece özel bir hesap vardır. Kanun net söylüyor. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bütçe açığı için kullanılmayacak" dedi.

Bu yasadan kimlerin yararlanacağına yönelik sorulara Milli Savunma Bakanı, her Türk vatandaşının söz konusu şartları taşıması halinde bu kanundan yararlanacağını söyledi.

Genelkurmay’dan görüş alınıp alınmadığına yönelik sorulara Milli Savunma Bakanı, "Ne istediğinizi net söyleyin. Önce demokrasi mi istiyorsunuz önce hukuk mu istiyorsunuz. Genelkurmay’ın doğrudan görüşünü mü istiyorsunuz. Genelkurmay ’evet’ dese ne olacak, ’hayır’ dese ne olacak. Son söz milletvekiline ait değil midir, son söz TBMM’ye ait değil midir?" dedi.


Dördüncü madde görüşülüyor

Tasarının üçüncü maddesinin kabulünün ardından dördüncü maddenin görüşmelerine geçildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24