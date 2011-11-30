Bedelli sorusu Milli Savunma Bakanı'nı kızdırdı

T24 -

'Terör örgütüne mensup kaç kişi yararlanacak?'



'Bu paralar başka kaynaklara aktarılacak mı?'

Dördüncü madde görüşülüyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa tasarısıyla ilgili Genelkurmay’dan görüş alınıp alınmadığına yönelik sorulara, "Genelkurmay’ın doğrudan görüşünü mü istiyorsunuz. Genelkurmay ’evet’ dese ne olacak ’hayır’ dese ne olacak. Son söz milletvekiline ait değil midir, son söz TBMM’ye ait değil midir?" yanıtını verdi.TBMM Genel Kurulu’nda, bedelli askerlik düzenlemelerini öngören yasa tasarısının üçüncü maddesinde MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, "Devletin resmi kayıtlarına göre terör örgütüne üye olduğu bilinen ve yaşı en az 30 ve üzerinde kaç kişi bu tasarının hükümlerinden yararlanabilecektir?" diye sordu.Sorulara yanıt veren Milli Savunma Bakanı, "bu paraların başka kaynaklara aktarılıp aktarılmayacağına" yönelik soruya, "Bu sadece özel bir hesap vardır. Kanun net söylüyor. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bütçe açığı için kullanılmayacak" dedi.Bu yasadan kimlerin yararlanacağına yönelik sorulara Milli Savunma Bakanı, her Türk vatandaşının söz konusu şartları taşıması halinde bu kanundan yararlanacağını söyledi.Genelkurmay’dan görüş alınıp alınmadığına yönelik sorulara Milli Savunma Bakanı, "Ne istediğinizi net söyleyin. Önce demokrasi mi istiyorsunuz önce hukuk mu istiyorsunuz. Genelkurmay’ın doğrudan görüşünü mü istiyorsunuz. Genelkurmay ’evet’ dese ne olacak, ’hayır’ dese ne olacak. Son söz milletvekiline ait değil midir, son söz TBMM’ye ait değil midir?" dedi.Tasarının üçüncü maddesinin kabulünün ardından dördüncü maddenin görüşmelerine geçildi.