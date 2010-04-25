'Bedelli' olmadı, askerliğin yapısı değişecek

T24 - Askerliğin “12 ay ve er” olarak yapılması üzerinde duruluyor. Terör sorununda ciddi bir mesafe alınırsa birkaç yıl içinde uygulamaya geçilecek.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un önceki gün gerçekleştirdikleri kritik görüşmenin ardından, yaklaşık 100 bin kişinin beklediği “bedelli askerlik” uygulaması uygun şartların oluşmaması gerekçesiyle dondurulurken, askerlik sistemine ilişkin yeni yapısal düzenlemelerin hızlandırılmasına karar verildi.



Erdoğan ile Başbuğ’un görüşmesinde tartışılan yeni yapısal sistemin temelini, farklı sürelerdeki askerlik hizmetlerinin kaldırılarak, bir standarda kavuşturulması oluşturuyor. Polis ve öğretmen gibi, belirli meslek gruplarının, sivil olarak askerlik hizmetini yapmasının da gündemde olduğu belirtiliyor. Yapısal düzenlemeler tamamlandıktan sonra bedelli askerlik uygulamasının yeniden gündeme geleceği kaydediliyor. Genelkurmay’ın masasındaki yapısal düzenlemeler iki temel üzerine oturuyor. Bunlardan birincisini, bir süre önce yaşama geçen profesyonel ordu yapılanması oluşturuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 5, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 1 komando tugayı, önümüzdeki temmuz ayında tamamen profesyonelleşerek, bu tarihten itibaren er ve erbaş temin etmeyecek. Düzenlemelerin ikinci ayağında ise, yükümlülerin farklı sürelerde askerlik hizmeti yapması bulunuyor. Genelkurmay’ın gündeminde “artıları ve eksileriyle” uzun süredir yer alan çalışma çerçevesinde askerlik hizmet sürelerinin bir standarta kavuşturulması hedefleniyor.



Erdoğan ile Başbuğ arasında gerçekleşen görüşmeden sonra, hizmet sürelerinin standarda kavuşması ve kamuoyunda “tek tip” askerlik olarak bilinen sistemin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlanacağı belirtiliyor. Mevcut sistemde yükümlüler üç farklı koşulda askerlik hizmetini yapıyor. Üniversite mezunu olmayan yükümlüler 15 ay uzun dönem er olarak askerlik yaparken, üniversite mezunu yükümlüler 12 ay yedek subay ya da 6 ay kısa dönem er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet ediyor. Çalışmalarda, askerlik hizmetinin “12 ay ve er” olarak yapılması üzerinde ağırlıklı olarak durulduğu, bu sürenin değişebileceği ancak çok kısaltılmasının beklenmediği kaydedildi. Bu formülün, uzun dönem er ve erbaşların görev süresini kısaltacağına dikkat çekilerek, terör sorununda ciddi bir mesafe alınması durumunda birkaç yıl içinde uygulanabileceği, ancak kısa vadede bir adım beklenmemesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, standart süre uygulaması sağlanana kadar uzun dönem askerlik yapan yükümlülere daha fazla maddi destek sağlanabileceği de kaydediliyor.





‘Sivil hizmet’ formülü



Yapısal düzenlemeler çerçevesinde polis ve öğretmen gibi, özellikli bazı meslek kollarındaki yükümlülerin askerlik hizmetini sivil olarak gerçekleştirmesinin de gündeme gelebileceğini de belirtiliyor. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın önceki gün gazetelere yansıyan, polislerin görev yerlerinde eğitim yapmasına olanak sağlayan düzenleme üzerindeki çalışmalarının da, bu düzenlemelerin ilk işareti olduğu kaydedildi. Ancak, Genelkurmay’ın bu formüle mesafeli olduğu belirtiliyor.





Polisler askerlik yapmayacak



İçişleri Bakanlığı, halen emniyet kadrolarında görev yapan ancak askerliğini yapmamış polislerin sorununu çözmek için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın açıkladığı çalışmaya göre; polislerin, 1 veya 2 ay temel askerlik eğitiminden sonra polislikle birlikte askerlik yapması sağlanacak.



Atalay, bu konudaki çalışmanın tamamlandığını söyledi. Polisin askerlik sorununu çözmesi amacıyla alternatifli çalışma yaptığını anlatan Atalay, “Çalışma önümüzdeki günlerde hükümetin görüşüne sunulacak. Halen 40 bin polisimiz bu durumdadır. Bunların çoğu da uzun dönem askerlik yapacak. Bizimse polis eksikliğimiz var. Zaten bu nedenle 20 bin yeni polis alacağız. Bana göre polisler askerlik yapmamalı, aynı eğitimi alıyorlar. Alternatifli çalışma yaptırdım, bu durumdaki polisler 1-2 aylık temel eğitimin ardından askerlik görevini yapabilirler. Bu konunun üzerinde ciddi olarak duyuyoruz. Bu konunun zamanlaması konusunda şimdiden bir şey söyleyemem. Önce hükümette kendi aramızda konuşacağız. Sonra da Savunma Bakanlığımızla paylaşacağız. Bizim şu ana kadar Genelkurmay ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” diye konuştu.







