Bedelli, OHAL ve aftan sonra Adalar'daki atlar da seçim sonrasına bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalar'daki faytonlara koşulan atların durumuyla ilgili olarak, "Tam karar vermiş değiliz, Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu’nda bir görüşme olmadı. Seçimden sonra bir karar verilecek. Şu anda arkadaşlarımız da takip ediyor" açıklamasını yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu , CNN Türk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Eroğlu'nun sözlerinin satır başları şöyle:

"Aslında biz çok ciddi takipteyiz"

"Özellikle geçen dönem bu hayvan haklarıyla alakalı bir kanun hazırladık. Aslında biz çok ciddi takipteyiz. Türkiye’de olmadığı kadar, bilhassa sokak hayvanları üzerine çalışma yaptık. Belediyelere maddi yardım arzu edenlere maddi destek de verdik. Bakım için yüzde 40’a kadar maddi hibe de veriyoruz. Aşılama, küpeleme, ameliyatlar için malzeme desteğini; Türkiye’de ilk defa biz mikroçip uygulaması getirdik. Sahipli mi sahipsiz mi nerede? Bunları tespit ediyoruz."

"Biz hayvanlara çok önem veriyoruz"

Biz bazı belediyelerle işbirliği yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hayvan bakım rehabilitasyon mükemmel bir tesis kurduk. Balıkesir’de açılışını yapmıştım ben. Görenler hastane sanmışlar. Halbuki hayvan hastanesi, her türlü cihaz var. Biz hayvanlara çok önem veriyoruz.

Biz geçen dönem bu konuda bir çalışma yaptık, kanun tasarısı hazırladık. Tüm STK’lar, tüm parti grup başkanlarına komisyondaki arkadaşlarımızla güzel bir kanun tasarısı hazırladık. Meclis’te maalesef bu görüşülemedi. ‘Kadük’ diyoruz, bir sonraki döneme kaldı. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı çalıştık. Cezalar var aslında, ama kasıtlı olarak kasten işkence yapan öldürenlere gerektiğinde bir cezai müeyyide düşünüyoruz. Buna karar verecek olan biz değiliz yüce Meclis".

"Seçimden sonra bir karar verilecek"

"Saatleri, yemlemesi vesaire dikkat edilmesi kanaatindeyiz. 6 saatten fazla çalışmaması, belli sürelerde dinlenmesi, bunlarla ilgili esasları faytonculara da bildirdik. Burada asıl olan şu, elektrikli uygulama da olabilir. Destek veririz faytonculara, onları da ihmal etmemek lazım. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız karar verdiği takdirde, biz zaten bu atları sıkı takibe aldık. Bölge müdürlüğündeki arkadaşlar takip ediyorlar. Atların da aşırı şekilde yorulmaması açısından, atların da hakları var. Bu hayvandır diye bunlara eziyet etme, aşırı yüklenme hakkımız yok. Zaten kültürümüz de buna müsaade etmiyor.

Tam karar vermiş değiliz, Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu’nda bir görüşme olmadı. Seçimden sonra bir karar verilecek. Şu anda arkadaşlarımız da takip ediyor. Ben atları da çok severim. Yılkı atları vardı bunları koruma altına alan biziz. Helikopterle yem bırakıyoruz atlara."

Bir de yaban hayatı var. Biz burada sadece kedi ve köpekleri sokaklarda görüyoruz. Ama ormanlarda bambaşka bir dünya var. Onlar şehre inmesin, istedikleri meyveler ağaçlar dikiyoruz. Hayvanları korumak aynı zamanda bizim bakanlığımıza ait. Bu vazifeyi biz aldık."