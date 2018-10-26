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Bedelli kuyruğu gece de devam etti

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu

26 Ekim 2018 01:17

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu. 
Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti. Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti. Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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