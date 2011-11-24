Bedelli kredisi için 2 bin 500 TL maaş gerekiyor

T24 -



Aylık taksidin 3 katı gelir şartı

Bankalarda önemli gelir

800 TL'den başlıyor

Gelirinin en az yüzde 30'u



60 ayda 20 bin faiz yükü biniyor

'Vade tercihinde 36 ayı geçmeyin'

'Temel eğitimi TSK da istemedi'

Bedelli askerlik yasasından kredi alarak yararlanmak isteyenlerin aylık gelirlerinin ödeyecekleri aksidin 3 katı olması gerekiyor. Seçilecek kredi vadesine göre bankadan kabul görebilecek minumum aylık gelir miktarının 2 bin 500 ila 5 bin 500 TL arasında olmasını gerektiriyor. Bedelli için alınacak 30 bin TL'lik kredinin geri ödemesi 50 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Yetkililer, bankaların kullandıracakları bedelli kredisinin yıllık maliyetinin yüzde 21'i aştığını belirterek, 30 bin TL'yi verip bedelliden yararlanacakların sayısının 150 bini geçeceği yorumlarını yapıyor. Bu veriler devletin kasasına bedelli askerlikten 4.5 milyar TL gireceğini gösteriyor.Yaklaşık 460 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik uygulamasından faydalanmayı planlayanların bir kısmı bu bedeli kendi tasarruflarıyla, bir kısmı yakınlarına borçlanarak, bir kısmı da bankalardan kredi çekerek karşılayacak. Bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla birlikte bankalara da epey iş düşecek. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili detayları açıklamasının ardından bankalar hızla harekete geçip, kredi faizi ve vadelerini belirledi. Faizleri 1.30-1.46 arasında değişen bedelli kredisinin vadeleri ise 12 aydan 60 aya kadar uzanıyor.Yasayla birlikte düğmeye basacak bankalara kredi başvurusunda bulunacakların sadece yaş değil, aylık gelir miktarı gibi başka şartları da tutturması gerekecek. 12 ve 60 ay arasındaki seçilecek vadedeki bedelli kredisinin aylık taksitleri 800-2 bin 800 TL arasında değişiyor. Bu tabloya eşit taksitle ulaşılabiliyor. Bazı bankalar her yıl değişen taksit tutarlarıyla bunu 500 TL'ye çekiyor ama sonuçta toplam maliyette önemli bir fark oluşmuyor.Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi onay için aylık taksitlerin ortalama olarak kişinin gelirinin en az yüzde 30-50 civarında olması gerektiği belirtilirken, "Uzun vadeli krediler için bu oranın düşük olması tercih edilirken kısa vadede biraz daha yüksek oranlar kabul görebilir" denildi. Bu durumda bedelli kredisine başvuracak kişinin, bankalar tarafından kabul görebilecek asgari aylık gelirinin 2 bin 500-5 bin 500 TL arasında değişiyor. Kuşkusuz gelir seviyesi kredi kabul için tek kriter olmayacak, kişinin mevcut borç bakiyesi, kredi geçmişi de değerlendirmede önemli rol oynayacak.KREDİ ile bedelli askerlikten faydalanacak kişiler ayrıca faiz ve masraf bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu bedel ise 30 bin TL bir kredi için yılda yüzde 21'lik bir maliyet getiriyor. 30 bin TL'lik kredi alan 12 ay vadede 33 bin 500 TL geri öderken bu 60 ayda 50 bin TL'yi buluyor. Yani 3 bin 500 ile 20 bin TL arasında faiz yükü ortaya çıkıyor. Kredi ile bedelli askerliğin bedeli 33.500 TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.Analistler, kredilerde belirli bir vadeden sonra aylık taksitler arasında çok fazla farklılık olmayacağını belirterek, "Bu sebeple aylık 1000 TL civarında taksit ödemeyi planlayanların vade tercihinin en fazla 36 ay olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu vadeden sonra taksit tutarları çok az değişiyor" yorumunu yapıyor.Tasarıda dövizli ve bedelli askerlik yapacaklara, 21 gün zorunlu temel askerlik eğitiminin kalkmasının da TSK'nın talebi olduğu iddia edildi. 3 haftalık temel eğitimin maliyetinin yüksek olduğu, bu kadar sürede zaten istenilen eğitimin verilmesinin mümkün olmadığı dile getirildi. Bedelli askerlik hakkından yararlanacaklar ödemeleri Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'nda açılacak özel hesaba yapacak.