-BEDELLİ İSTEYENLER ''SANAL ALEMDE'' ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Bedelli askerlik uygulamasını isteyenler internette kurdukları siteler ve gruplarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bedelli askerlik uygulamasının çıkmasını isteyenler, kurdukları ''bedelli askerlik'' siteleri ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kurdukları gruplarla taleplerini anlatıyor. Bunlardan ''www.bedelliaskerim.com'' adlı site, ''Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz bedelli günler'' sloganı ile açılıyor. Bedelli askerlik konusunda destek verdikleri belirtilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, gazeteciler Mehmet Barlas, Sevilay Yükselir, Mehmet Altan ve Umur Talu'nun fotoğraflarının yer aldığı bölümde bu kişilere yönelik ''İlginize sonsuz teşekkürler'' yazısı yer alıyor. ''Bedelli Askerlik Platformu'' olarak yapılan faaliyetlere de yer verilen sitede, bedelli askerlik taleplerini içeren yazılar bulunuyor. Sitede ayrıca bedelli askerlik talebinde bulunanlardan bir bölümünün ailelerinin fotoğrafları da görülüyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bedelli askerlik isteyenler tarafından kurulan gruplar da bulunuyor. ''Bedelli askerlik istiyoruz'', ''Bedelli askerlik'' gibi isimleri taşıyan grupların çok sayıda üyesi bulunuyor. ''www.bedelliaskerlik2010.net'' adlı internet sitesi de bedelli askerlik isteyenler bir başka buluşma adresi oldu. 2 bin 230 üyesi olan sitede, bedelli askerlik konusunda çeşitli haber ve yorumlara yer veriliyor.