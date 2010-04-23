'Bedelli için uygun şartlar oluşmadı'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından, bedelli askerlik için olumlu bir karar çıkmadı. Toplantının ardından Başbakanlık, "Bedelli askerlik sistemi için uygun şartların oluşmadığı değerlendirilmiştir" açıklamasında bulundu. Toplantının ardından bir değerlendirmede bulunan Başbakan Erdoğan, "Haklı. Bazı gerekçeler var" dedi.





Açıklamada Genelkurmay Başkanı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda, yıl içinde askere gelenlerin TSK'nın ihtiyacını karşılamadığı, terörle mücadele de olumsuz etkilere neden olacağı gerekçesiyle, bedelli askerliğin çıkmadığı belirtildi.





Toplantının ardından konuyla ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, "Haklı. Bazı gerekçeler var" değerlendirmesinde bulundu.





Saat 17:30'da başlayan ve yaklaşık 2 saat 15 dakika süren Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Başbuğ arasındaki görüşmeyle ilgili Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:





"Sayın Başbakanımızın Sayın Genelkurmay Başkanı ile yaptıkları haftalık olağan görüşmede, başta terörle mücadele olmak üzere, çeşitli güvenlik sorunları ve son günlerde kamuoyunda tartışılan bedelli askerlik konusu ele alınmıştır.







Sayın Genelkurmay Başkanı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda, yıl içinde askere gelen yükümlü sayısının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamaması ve terörle mücadele üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı gerekçesiyle, bedelli askerlik sistemi için uygun şartların oluşmadığı değerlendirilmiştir.







Ancak, bu konuda oluşan toplumsal beklentileri karşılamak üzere, orta vadede, mevcut askerlik sistemindeki farklı uygulamaları ortadan kaldıracak, askerlik sistemine ilişkin yeni yapısal düzenlemeler yapılmasının önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

