Bedelli de sınırlar belirlendi

T24-

Kırmızı çizgileri belirtti



5-10 bin dolar arası



Milliyet'in haberine göre, TSK’nın emekli Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ döneminden bu yana terörle mücadele ve asker ihtiyacını karşılamadığı gerekçesiyle sıcak bakmadığı bedelli askerliğin yeni dönemde hayata geçmesi bekleniyor.Profesyonelleşmeye yönelik hızlı atılan adımlarla TSK’nın asker ihtiyacını karşılama oranının giderek yükselmesi nedeniyle bu çekincenin ortadan kalkmasının mümkün olduğu, terörle mücadeleye ilişkin hassasiyetin Org. Özel döneminde temel çekince olacağı belirtiliyor.Orgeneral Özel, geçtiğimiz hafta NTV’ye konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bedelli askerliğe karar verilirken; halkımızın hassasiyetleri, anayasada belirtildiği şekilde vatan hizmetinin herkes için hak ve ödev olduğu, fakir-zengin ayrımcılığına gidilmemesinin çok önemli hususlar olduğunu düşünüyorum” ifadeleriyle kırmızı çizgilerini belirtmişti.Bu ifadelerle seçim öncesinde CHP’nin bedelli askerliğe ilişkin verdiği “parası olmayan bedel ödemesin” teklifinin TSK tarafından daha sıcak karşılandığı iddia edildi. Elde edilecek gelirin şehit ve gazi ailelerine aktarılması da gündeme geldi.Yararlanacak yükümlü sayısının olabildiğince az olması için, başvuracak vatandaşların yaş aralığının yüksek tutulması değerlendiriliyor. Bu kapsamda, uygulama tarihinde 29 ya da 30 yaşını doldurmuş olanların uygulamadan yararlanmasına yönelik genel bir eğilim oluştuğu, bu yaş aralığının daha aşağıya çekilmesinin öngörülmediği belirtiliyor.Öte yandan kaynaklar, teklifin seçim döneminde tartışmaya açılması nedeniyle aralık ayında askere gidecek kısa dönem yükümlüler ile şubat ayında silah altına alınacak uzun dönem yükümlülerden teklif kapsamına girenlerin, “bakaya” ya da “kaçak” durumuna düşmesinden endişe edildiği de bildirildi. Bedelli askerliğin ekonomiye 500 milyon TL’lik bir kaynak sağlayacağı belirtiliyor. Kulislerde bedelli askerlik için 5 bin ile 10 bin dolar arasında bir paranın alınabileceği konuşuluyor.

Yaklaşık 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerlik için 10 bin Euro civarında bir ödemeden bahsediliyor. Bankalar 1999 yılındaki bedelli askerlik sürecinde, uygulamadan yararlanmak isteyenlere kredi imkânı getirmişti. Bugün de bankalar, bedelli askerliğin yasalaşması durumunda yine kredi kampanyalarına başlamayı planlıyor.





'Ayda 2 bin 269 TL'ye 'bedelli' kredisi'



ntvmsnbc'nin haberine göre, bankalar bedelli askerlik kredisi için uygulayacağı faiz oranını, mevcut ekonomik koşulların aynı kalması durumunda, 1 ve 2 yıl vadeli kredide aylık yüzde 1.39 olarak planlıyor. Bedelli askerlik için tahmin edilen 10 bin Euro'luk bedel dikkate alındığında, bunun TL karşılığı olan 24 bin 500 TL kredi için 1 yıl vadeli ödeme planında aylık ödeme 2 bin 269,73 TL olacak. 12 ay sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar 27 bin 236,82 TL olacak. Söz konusu kredinin 2 yıl vadeli olması durumunda ise aylık ödeme 1.247,14 TL olacak. 24 ayın sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar ise 29 bin 931,40 TL olacak. Bankalar bedelli askerlik kredisinden yararlanacak olanlara, askerlik şartlarını dikkate alarak ayrıca hayat sigortası yaptıracak.