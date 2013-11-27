''Bedelli çıkacak' diye diye 600 bin bakayamız oldu'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “25 yaşından büyüklere 15 bin liraya bedelli askerlik yapmasına” ilişkin sözlerinin ardından açıklama yaparak, "Bedelli ve affı çok dile getirmemek lazım. Ha bedelli çıktı, ha bedelli çıkacak diyerek askerden kaçıyorlar, bu yüzden 600 bin bakayamız var" dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin soruları üzerine açıklama yapan Yılmaz, şunları söyledi:

“Askerlik süresini indiren düzenlemeyle yaklaşık 70 bine yakın Mehmetçiğimiz terhis olacak. Bedelli var mı? Yeni bir bedelli yok. E peki 6 aylık yedek subaylığı, yedek bile denmemesi lazım subay subaydır, yedeği askerliği bitene söylemek lazım. Kanundaki ibareyle gerek yedek subaylıkta 6 aylık süreyi 4 aya veya 5 aya indirme çalışması var mı? Yok. Bedelli çalışması var mı, o da yok. Peki niye yok.

'Çok dile getirmemek lazım'

500 bin-600 bin arasında bir bakayımz, yoklama kaçağımız var. Askere gelmiyor. Gelmemesinin gerekçesi ha bedelli çıkacak, ha bedeli çıkacak. Gerek affı gerek bedelliyi çok dile getirmemek lazım. O zaman askere gitme düşüncesi olanlar da ‘Bak bedelli çıkıyormuş, bak bedellinin yaşı düşüyormuş, bak bedellinin bedeli düşüyormuş ben gitmeyeyim’ diyor.

Genelkurmay karar verir

Son sözü siyasi verir, ama bunun bir otoritesi var, bu konudaki son görüşü Genelkurmay Başkanlığı verir. Ne askerliğin düşürülmesi ne de yeni bir bedelli çalışması var. Numan Kurtulmuş bey bir sosyal vakaya dikkat çekiyor. Diyor ki ‘500 bin-600 bin arasında bir kaçak var. Bedeli yaşı düşürürseniz belki bu sosyal problem çözülebilir’ diyor. Kendi şahsi görüşü. Doğrudur genel başkan yardıcımızdır, ama kendi şahsi fikri olduğunu da söylemiştir.

'Çalışmamız yok'

Hayır böyle bir çalışma bizim Milli Savunma Bakanlığı’nda yok. 25 yaşa indirme de yoktur. Genelkurmay Başkanlığımız, bir reorganizasyon yaparsa yeniden yapılanma yaparsa, ‘Bizim TSK’daki ihtiyacımız bu sayıya düşmüştür, fazlasına gerek yoktur’ diye bir görüş bize iletmediği sürece mevcut durum itibariyle ne bedelli çalışmamız vardır, ne de askerliğin süresini indirme çalışmamız vardır.”