Bedelli bugün yasalaşıyor

T24 - Bedelli ve dövizli askerlik tasarısı bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşacak Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, TBMM üzerinde baskı oluşturmaya hazırlanıyor.



Bedelli ve dövizli askerlik tasarısı bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşacak. 30 yaşından gün almış askerlik yükümlülerinin 30 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından yararlanmasını öngören tasarı kanunlaşana kadar, “Bedelli lobisi” olarak adlandırılan bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, TBMM üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya hazırlanıyor.



Milliyet'in haberine göre, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ramazanoğlu’nun da TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda gündeme getirdiği yaş sınırının 27’ye çekilmesi önerisinin kabul edilmesi için yükümlüler; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı’na resmi dilekçelerle başvururken, AKP hükümeti yetkilileri ile milletvekillerini son saniyeye kadar abluka altına alacak.



Edinilen bilgiye göre, bedelli askerlik bekleyen yükümlüler, tasarının Genel Kurul’da görüşüleceği bugün TBMM’ye giderek, milletvekilleriyle görüşmeye çalışacak.





CHP’den iptal uyarısı



460 bin askerlik yükümlüsünün yararlanma olasılığı bulunan bedelli askerlik tasarısı bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek, yasalaşacak. Tasarı, komisyonda kabul edildiği biçimiyle yasalaşırsa, 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin TL karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Yurtdışında 3 yıl çalışanlar, 10 bin euro bedelle askerlik yapacak ve temel askerlik hizmetinden muaf olacak. Yükümlülerin ödeyeceği 30 bin TL ise bir seferde ödenebileceği gibi, yarısı başvuru sırasında diğer yarısı da 6 ay içinde ödenebilecek.





Firari yararlanamayacak



Tasarının Milli Savunma Komisyonu’nda görüşmeleri sırasında CHP yetkilileri, kendi tekliflerinin de tasarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurgulamış ve tasarının mali hükümler içermesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeden yasalaşması halinde iptal edilebileceği uyarısında bulunmuştu. CHP, komisyon görüşmelerinde yıllık geliri 12 bin TL’nin altında olan yükümlülerin bedel ödemeden uygulamadan yararlanmalarını, yılık geliri 12-25 bin TL arası olanların 7 bin 500 TL bedelle uygulamadan yararlanmasını, 25 bin TL’den yüksek olanların ise 15 bin TL ödemesini önermişti. Ancak, bu öneri reddedilmişti. CHP’nin benzer bir öneriyi Genel Kurul’da da gündeme getirmesi bekleniyor.



Tasarıdan, mahkemeye başvurarak yaşını yükseltenler, halen silah altında bulunanlar ve firari olarak arananlar yararlanamayacak.





