Bedelli askerlikten yararlanacaklar dikkat; başvurularda son gün bugün!

Bedelli askerlik için öngörülen 2 aylık başvuru süresi bugün sona eriyor. Tek seferde 18 bin TL ödeme yaparak bedelli askerlikten yararlananların sayısının, tarihi bir rekorla 170 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Daha önce 4 kez çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından, 1987 yılında 18 bin 433 kişi, 1992 yılında 35 bin 111 kişi, 1999 yılında 72 bin 290 kişi ve 2011 yılında 69 bin 73 kişi yararlandı. Bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelir 3 milyar TL’yi aşacak. Elde edilen kaynağın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı açıklanmıştı.

Taksit iadesi müjdesi

2011 yılındaki bedelli askerlik uygulamasında, 30 bin TL’nin iki taksit halinde yatırılması gerekiyordu. Peşinatı ödeyip 2. taksiti yatıramayan 988 kişinin bedelli askerlik başvuruları iptal edilmişti.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlar Kurulu’nun bu kişilerin paralarının iade edilmesi yönünde karar aldığını anımsattı. Bu kişilerden yeni bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin “3 bin TL ödeyerek mahsuplaşma” talebi ise uygun görülmedi. Yılmaz, bu konuda şunları söyledi: “Biz bedelli askerlikten dolayı 15 bin lira ödeyip ancak üstünü ödemediği için bedelli askerlikten yararlanamayan insanların bu parasını iade ediyoruz. Demek ki iade edeceğiz, alacak, 3 bin lira da üzerine koyacak, geri bize yatıracak. Durum bu.”

Bedelli Askerlik nasıl yapılır?

Bedelli Askerlik yapmak isteyenler 18 Bin TL ödeyerek askerlik görevlerini yapmış olarak sayılacaklar. 1 Ocak 1988 doğumlular ve öncesini kapsayan bedelli askerlik yapmak isteyenler internet üzerinden e devlet şifresiyle girerek rahatlıkla tüm bilgileri öğrenebilirler.

E- devlet şifresiyle Asal Bedelli Askerlik Başvurusu yapmak isteyenler aktif linke tıklayarak e devlet sitesine ulaşabilirler. E devlet şifresiyle giriş yapanlar şu metni okumaları ve daha sonra ilerlemeleri gerekmetedir.

Bedelli askerlik e-devlet başvurusu için tıklayınız

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 52’nci Maddesi gereğince, bedelli askerlik işlemlerinizi başlatmak üzeresiniz.

Bedelli askerlik müracaatınızın kabul edilebilmesi, iki işlem basamağından oluşmaktadır. Bu işlem basamakları;

1. E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alacağınız barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanınız ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedelin yatırılması gerekmektedir.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alacağınız üç (3) adet banka dekontu aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Bedelli askerlik işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi için yukarıda belirtilen iki maddedeki işlemlerin yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki iki maddede belirtilen işlemlerden sadece herhangi birinin yapılması ve diğer madde işlemlerinin yapılmaması halinde, bedelli askerlik başvuru işlemlerimin gerçekleştirilmeyeceğini biliyor ve bu hususta bilgilendirildiğimi kabul ediyorum.

Bedelli Askerlik hakkında merak edilen sorular ve cevapları

Bedelli askerlik yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

Askerlik şubelerinden veya konsolosluklardan alacağınız ve üzerinde ödenecek tutar ile ödemenin yapılacağı banka bilgilerinin bulunduğu başvuru belgesi ile ödemenizi yaptıktan sonra, biri asıl üç kopya dekontu askerlik şubesine veya ilgili konsolosluğa teslim etmeniz yeterli oluyor. Sonrasında muafiyet belgesini aynı kurumlardan edinebiliyorsunuz.

Bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor?

Başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılıyor. Başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Bedelli askerlik başvurumu yaptım, ne zaman tezkere alacağım?

Bedelin tamamını süresi içinde ödediğinizde, il ve ilçe kurulları askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayıldığına dair kararı alınır ve askerlik şubelerince acemi yedeğe aktarılırsınız. Bedelli askerlik başvurunuz kabul edildiğinde hakkınızda saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar varsa sona erdirilir.