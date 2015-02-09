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Bedelli askerlikten yararlanacak olanlar dikkat; 13 Şubat son başvuru

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ocak ayında, bedelli askerlik için 137 bini aşkın başvuru yapıldığını açıklamıştı

09 Şubat 2015 09:39

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyenler elini çabuk tutsun çünkü verilen süre 13 Şubat'ta sona eriyor.

15 Aralık’ta başlayan başvurular, 13 Şubat’ta bitecek. Önceki uygulamalara kıyasla yaş sınırının ve ödenecek tutarın düşük olması nedeniyle rekor başvuru bekleniyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin sayısının 13 Şubat’a kadar 200 bini bulacağı belirtiliyor. Yaklaşık 700 bin yükümlüyü kapsayan uygulamadan yararlanmak için sadece ilk 2 günde 5 bin kişi başvurmuştu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ocak ayında, bedelli askerlik için 137 bini aşkın başvuru yapıldığını açıklamıştı.

 

3.5 milyar lira gelir

 

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler 18 bin TL ödüyor. Başvuru sayısı 200 bini bulursa toplamda 3 milyar 600 bin TL gelir elde edilecek. (Habertürk)

 

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