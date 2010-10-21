Bedelli askerlikte yaş ve süre sınırını yükselten formül

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, saat 11.30 sularında Başbakanlık binasına geldi. Başbakanlık Resmi Konut'taki görüşme iki saate yakın sürdü. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

Başbakanlık tarafından toplantıya ilişkin yapılan kısa açıklamada, ''Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Eşit Süreli Askerlik Sistemi' başlıklı sunum çerçevesinde, askerlik sistemimizin mevcut durumu gözden geçirilmiştir'' denildi.





Eşit süreli askerlik öneren Genelkurmay'ın bedelli formülü



Kulislerde, üniversite mezunlarına kısa dönem askerlik hakkını kaldıran "Eşit Süreli Askerlik Sistemi” başlığının özellikle vurgulanmasının Genelkurmay'ın daha önce savunduğu herkes için tek tip askerlik modelini bu toplantıya getirdiği ve bu konuda ısrarcı olduğu konuşuldu.



Açıklamadan çıkan sonuç da Genelkurmay’ın herkes için 9, 10 ay veya başka bir süreyle askerlik önerisi yaptığı yorumlarına neden oldu. Bu arada kulislerde bedelli askerlik uygulamasına karşı çıkan Genelkurmay’ın, "hükümetin çok istemesi halinde yaş sınırı en az 35 ve üzeri olmak ve eskiden 1 ay olan süreyi 3 veya 4 aya çıkarmak şartıyla kapsamı daraltılmış bir bedelli askerlik uygulamasına" gidilebileceğini dile getirdiği konuşuldu.



Böyle bir formülün benimsenmesi durumunda bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin sayısında önemli bir azalma olacağı, hükümetin ise daha geniş kesimi kapsayacak bir formül üzerinde durduğu belirtildi.



Başbakan'a sorulacak



Bu akşam Yunanistan'a gidecek Başbakan Erdoğan'a brifingde hangi sunumların yapıldığı ve taslakta nelerin olduğu sorulacak.



Genelkurmay Başkanlığı'nın taslağı hükümet tarafından değerlendirilecek ve son karar verilecek. Başbakan Yardımcısı Arınç, yılbaşına kadar düzenlemenin hayata geçirilebileceğini söylemişti.



Medyaya yansıyan haberlerde Genelkurmay'ın sunduğu taslakta uzun dönem askerliğin 15 aydan 12 aya indirileceği, kısa dönem askerliğin ise 6 aydan 8 aya çıkarılacağı yer almıştı.

