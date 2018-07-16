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Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücretin belli olduğu iddia edildi; AKP'den yalanlama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabileceğini duyurmuştu

16 Temmuz 2018 19:31

Bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 27 ücret ise 20 bin lira olarak belirlendiği öne sürüldü. Bu da Ekim 1991 ve öncesi doğumluların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecekleri anlamına geliyordu. Ancak bedelli askerlikle ilgili sorulara yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise kulis bilgilerini yalanladı.

Turan, "Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" dedi. 

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