Bedelli askerlikte süre kısalıyor

Bedelli askerlikte ilk celp döneminde 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine teslim olmaya hazırlanırken bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre, yol izni verileceği ve bu sürenin 21 günden düşeceği belirtildi.

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

15 Eylül'de 12 bin yükümlü birliklerine teslim olacak

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

Yol süresi 21 günden düşecek

A Haber'in haberine göre, bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni verilecek. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşecek