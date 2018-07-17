Bedelli askerlikte sona gelindi: Yaş sınırı 25, ücreti 15 bin TL, süresi 28 gün

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Turan, "Torba yasa içerisinde Meclis'e sunulacak" dedi. Bedelli askerlik için yaş sınırı 25 olarak belirlenirken, askerlik süresi 25 gün ve bedeli de 15 bin Türk Lirası olarak açıklandı.

Plan Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından sunulan teklife dair yapılan görüşmeler sırasında ise bedelli askerliğin süresi 28 güne çıkarıldı.

Tasarının birkaç saat içinde Meclis'e sunulacağını söyleyen Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık" diyen Turan, "25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Takdir, komisyonundur" ifadesini kullandı.