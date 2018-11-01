Bedelli askerlikte son rakamlar açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğe başvuranların sayısının 723 bin 91'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 091, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.

Akar, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilincele kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” diye konuştu.

Akar, ayrıca şunları söyledi:

''PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir. Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir."

S-400 sistemine ilişkin konuşan Akar, ''2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır'' ifadesini kullandı.