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Bedelli askerlikte rekor başvuru

Bedelli askerlik başvurularında son rakamlara göre 72 bin 900 kişiye ulaşıldı

10 Ocak 2015 18:40

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili başvuru sayısına ilişkin, "Cuma günü son rakamlara göre 72 bin 900 kişiye ulaşıldı. Şu ana kadar bedellide en yüksek rakam" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili başvuru sayısında cuma günü son rakamlara göre 72 bin 900 kişiye ulaşıldığını açıklayan Yılmaz, "Şu ana kadar bedellide en yüksek rakam" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) için üzerinde çalışılan araç ve silahlarla ilgili soru üzerine Yılmaz, her projenin kendi yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Savunma sanayi ihracatının 1 milyar 600 milyon doların üzerine çıktığını dile getiren Yılmaz, savunma sanayinin, en fazla artış gösteren üçüncü sektör olduğunu, yüzde 18 gibi artış yaşandığını anlattı.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yerli helikopter, uçak ve geminin motorlarının yapılması için başlatılan projelere devam edildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ortalama ihracat değeri 1,5 dolar. 'Göktürk' uydusunu ihraç edersen 200 bin dolar. Galyum nitrat temelli çip ihraç edersen 10 milyon dolar. Bunları ihraç edersek, yüksek katma değerler üretirsek, 25 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalarız" diye konuştu.

 

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