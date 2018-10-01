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Bedelli askerlikte öğretmenlere ilişkin düzenleme

Bedelli askerlik yapacak öğretmenler, askerliği yarıyıl tatiline erteleyebilecek

01 Ekim 2018 17:59

"Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi" öncesi celp dönemi gelen ve askere çağrılan öğretmenler için önemli bir adım atıldı. Söz konusu durumda olan öğretmenler, askerliklerini yarıyıl veya yaz tatiline erteyelebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce askerliğe çağrılan öğretmenlerin de düzenlemeden faydalanmasına karar verdi. 

21 günlük temel askerlik eğitimlerini erteletmek isteyen öğretmenlerin, bağlı bulundukları askerlik şubeye giderek başvuruda bulunması gerekiyor.

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