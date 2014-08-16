Bedelli askerlikte ilk tercih 28 yaş için 20 bin lira

Bedelli askerlik konusunda hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çift taraflı çalışma yürütüleceği öğrenildi.

Buna göre önce TSK, mevcut kadrosunun ne kadar erbaş ve er boşluğunu kaldıracağını hükümete bildirecek. Hükümet de buna uygun olarak bedelli askerlikte kriter olacak yaş ve ücreti belirleyecek.

Cengizhan Çatal’ın Hürriyet’teki haberine göre, kulislerde, çıkarılacak bedelli yasasının ‘28 yaş-20 bin TL bedel’ kriterlerini içereceği, bedelin daha aşağıya inmeyeceği ama yaş konusunda esneme olabileceği ileri sürülüyor.

TSK’nın bedelli askerlik konusundaki tek kırmızı çizgisi ise görev boşluğu. Kışlalarda erbaş ve erlerin yaptıkları görevlerde boşluk olmaması için TSK, yaşın ve ücretin düşük olmamasını istiyor. TSK, bölge ülkelerindeki krizlerden dolayı da personel yapısında zafiyete yol açacak bir bedelli askerliğin gündeme gelmesine sıcak bakmıyor.

ASAL’da vekil başkan

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “Çıkıyor, az kaldı” diyerek, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevinde ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerlik olduğunu söylemesi yüz binlerce vatandaşı umutlandırdı. Önemli bir kesimin beklediği bedelli askerlik konusundaki teknik çalışmayı Askeralma Dairesi Başkanlığı (ASAL) yürütecek. Ancak ASAL Daire Başkanlığı’nı yürüten Tuğgeneral Mustafa Yılmaz, Yüksek Askeri Şûra kararıyla Bitlis’e atandı. Onun yerine gelen Tuğgeneral Kemal Cuştan ise henüz görevine başlamadı. Dolayısıyla bu görev şu anda vekaleten yürütülüyor.

Zorunlular giderse

TSK’nın en büyük kısmını zorunlu askerlik görevini yapanlar oluşturuyor. 39 bin subay, 95 bin astsubayın görev yaptığı TSK’da 410 bin zorunlu askerlik yapan vatandaş var. Zorunlu askerlik yapanların sayısında, bedelliyle beraber yaşanacak ani bir düşmenin TSK’nın kadro yapısına zarar vermemesi için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle TSK’nın bedelliyle birlikte ne kadarlık bir asker eksiğini kaldırabileceğinin hesaplaması ‘birlikler bazında’ yapılacak. TSK bu bilgileri ASAL’a ilettikten sonra ‘makul görülebilecek eksik asker sayısını’ hükümete iletecek. Bu rapor doğrultusunda bedelli kriterleri son şeklini alacak.

Hükümetin gelir beklentisi

TSK mevcut personel sayısının olabilecek en az düzeyde azalmasını isterken, hükümet ise en yüksek geliri elde etmeyi planlıyor. 2011’deki bedelli uygulamasının ücreti olan 30 bin lira yüksek bulunmuştu. Bu bedelliden 70 bin kişi yararlanmış, 2 milyar lira gelir elde edilmişti. 2 taksit halinde istenen ücretin ikinci 15 bin liralık kısmını yatıramayan çok sayıda vatandaş ise 2011’deki bedelliden yararlanamadı. Yeni çıkarılacak bir bedelli uygulamasında ücretin 20 bin lira olması durumunda 250 bin kişi yararlanırsa hazineye 5 milyar lira girecek. Askerlikle bir şekilde ilişkisi olan bakaya ve yoklama kaçağı yaklaşık 800 bin kişi bulunuyor.

Profesyoneller karşılamıyor

Askeri kaynaklar, son yapılan alımlara rağmen profesyonel olarak TSK’da görev yapan erbaş ve erlerle açığın kapatılamayacağını görüşünde.