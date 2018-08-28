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Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

28 Ağustos 2018 15:01

Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Bedelli Askerlik 1\'inci Celp Dönemi\"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet\'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir\" denildi.


Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecek birlikler e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, \"Bedelli Askerlik 1\'inci Celp Dönemi\"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet\'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir\" denildi.  

 

ANKARA,(DHA)

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