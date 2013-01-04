Bedelli askerlikte 30 yaş sınırı düşürülüyor mu?

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataç ve AKP Genel Sekreteri Haluk İpek, AKP Grup Yönetim Kurulu'nda, bedelli askerlik sınırının 30'dan 29'a çekilmesini teklif etti.

AKP'nin Grup Yönetim Kurulu’nda gündeme gelen öneri, ilk MYK toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre; AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, bedelli askerlik taksidini zamanında ödeyemeyen ve hiç başvurmayanlara 1 aylık ek süre tanıyan yasa teklifi konuşulurken, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataç, AKP Genel Sekreteri Haluk İpek, çok sayıda vatandaşın 30 yaş sınırının düşürülmesiyle ilgili talebini gündeme getirdi. Yaş sınırının 29’a çekilmesi ve bu düzenlemenin Turan’ın teklifine önerge ile eklenmesi gündeme geldi.

Toplantıda, bedelli askerlik başvurularının beklendiği kadar olmadığı, yeni düzenlemenin, başvuranların sayısını artıracağı ve elde edilen gelirin de artacağı saptaması yapıldı.

Yılbaşından önce TBMM Başkanlığı’na verilen yasa teklifi, 30 yaşını doldurduğu halde süresinde başvurmayanlara bir aylık ek süre veriyordu. Başbakan’ın yaş sınırının düşürülmesini kabul etmesi durumunda, düzenleme bu teklife eklenecek.