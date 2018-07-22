Bedelli askerlikte 28 günlük eğitimin devlete maliyeti ne kadar olacak?

AKP'nin TBMM’ye sunduğu bedelli askerlik teklifinde, 28 günlük temel eğitimden vazgeçilmesi yönünde çalışmalar sürerken, farklı maliyet hesapları yapılıyor. Yarın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen bedelli askerlikte, 28 günlük eğitimin maliyeti 1 milyar, beklenen gelir 6 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP, 25 yaşın üstünde 15 bin lira ödeyerek bedelliden yararlanabileceklerin sayısını 1 milyon 324 bin olarak açıklamıştı. Bunlardan 400 bininin bedelli için başvuracağı hesaplanıyor. Beklenti gerçekleşirse, 15 bin lira olarak belirlenen bedelliden devlet, 6 milyar liralık gelir elde edecek.

Kişi başı 2 bin 500 lira maliyet

400 bin genci, 28 gün temel eğitime tabi tutmanın maliyetinin ise kulislerde, kişi başı aylık olarak 2-2 bin 500 lira olarak dillendiriliyor. Bu durumda, temel eğitim için yaklaşık 1 milyar lira harcamak gerekecek. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, askere alış, terhis işlemleri dahil, 7-8 ayrı grup halinde planlanan bu eğitimin, personel ve bürokrasi açısından yaratacağı külfetin de ayrı bir maliyeti olduğuna dikkat çekiyorlar.

Son karar Erdoğan'ın

AKP kurmaylarının, ortaya atılan önerileri son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la değerlendirdikten sonra önergelerle yapacakları değişikliklere karar verecekleri belirtildi. Partide, 28 günlük temel eğitimden vazgeçilmesi yönünde görüş oluşmaya başladığı aktarılanlar arasınd ayer alırken, yapılan maliyet hesaplarının bunda büyük etkisinin olduğu belirtiliyor.

Bahçeli'den destek

İktidara destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün kişisel Twitter hesabından duyurduğu, “Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir” sözleri de bu konuda oluşan iddiaları destekledi.