"Bedelli askerlikle ilgili kararname hazırlandı" iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırının 25’e çekildiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kararname hazırlandığı iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre daha önce 27 olarak düşünülen yaş sınırının 25'e çekileceği öne sürüldü. Bu doğrultuda kararname de hazırlandığı belirtilirken, bedelliden 25 yaşındakiler ile daha büyük olan yükümlüler yararlanacağı iddasında bulunuldu.

Haberde ayrıca, "AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin Ekim ayında TBMM'den çıkabileceğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı ise konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi" denildi.

Bu nedenle bedelli askerliğin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe konulacağı kaydedilirken bedelin de 15-20 bin lira arasında bir miktar olacağı bildirildi. Bedellide 25 yaş düzenlemesinden 400 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.