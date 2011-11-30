Bedelli askerlik yasası Meclis'ten geçti



T24 - TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanlar, 30 bin TL karşılığında 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutularak bedelli askerlik yapmış sayılacak.









Kanuna göre, işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin euro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Mevcut düzenlemede ödenmesi gereken para 5 bin 112 euro idi.



38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar da 7 bin 668 euro yerine 10 bin euro ödeyerek, 21 gün askerlik yapmadan bu hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacaklar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacak. Belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanların, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak askerlik işlemine tabi tutulmasına ilişkin düzenleme kaldırılacak.



Bedellide başvuru süresi 6 ay





Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiili askerlik hizmetine başlamayan, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanlar, 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30 bin TL'yi ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Başvuruda bulunanlar, bu parayı başvuru sırasında defaten ödeyebilecek ya da yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyebilecek. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak.







Paralar nerede kullanılacak



Özel hesapta toplanan paralar; şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları dahil TSK'ya mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında askerliğe elverişli olmadıkları yönünde verilen kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da 6 ay içinde başvurmaları halinde yaş sınırı aranmaksızın bu düzenlemeden yararlanacak. Bu kanundan yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.







Kanundan önceki miktarı ödeyecekler



Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu kanunla değiştirilmeden önceki miktarları süresi içinde ödediklerini konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu kişiler hakkında da askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.





Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini tamamlamalarının ardından askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıkları için kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bu düzenlemeden yararlanacak ve temel askerlik hükümlerine tabi tutulmayacak.







“Bakan ve milletvekilleri arka sıralarda uyuyor”





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Genel Kurulun arka sıralarını göstererek, “Enerji Bakanı ve milletvekilleri arkalarda uyuyor. Battaniye ve yastık getirmek lazım” dedi. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören de “Meclis yaylaya döndü. Sayın bakan ve milletvekilleri arkalarda uyuyor” diye konuştu. Tasarının yasalaşması, 12 saat sürdü. Muhalefet milletvekilleri, maddeler üzerinde konuşma haklarının yanı sıra önergeler de vererek söz aldı. Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının yasalaşmasının ardından bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.







