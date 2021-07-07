Bedelli askerlik ücretlerine zam geldi!

Altı ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik 43 bin 150 liraya yükseldi.



Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, son yasayla altı ayda bir artıyor.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı.

Yasanın çıktığı tarihten bu yana artış yüzde 38 oldu

Habertürk'ün haberine göre, 2021 bedelli askerlik tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

2018 yılında bedelli askerlik tutarı 15 bin lira iken kışla zorunluluğu yoktu. Bugün askerliği bedelli yapan gençler üç yıl önceki tutarın yaklaşık üç katını ödeyip, bir ay da kışlada temel eğitimden geçecekler.

İşte yıllara göre bedelli askerlik tutarları:



2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL.