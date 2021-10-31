Bedelli askerlik ücretinin 2022'de 46 bin lirayı aşması bekleniyor

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, günümüzde 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. Hazine de bedelli askerlikten son 3 yılda 6 milyar TL gelir elde etti.

Son çıkarılan yasa ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi ancak fiyatı 6 ayda bir artıyor. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre 1 Ocak 2022'de de memur maaş katsayısı kapsamında bedelli askerlik ücretinin 46 bin lirayı aşması bekleniyor. Bedel, 2019 yılından bu yana yaklaşık yüzde 38 oranında arttı ve 31 bin 343 liradan 43 bin 150 liraya yükseldi.

2019 Temmuz ayında 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.