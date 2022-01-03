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Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

03 Ocak 2022 16:47

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu.

NTV'nin haberine göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi. Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 6 ayda bir güncelleniyor.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

 

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