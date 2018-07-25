Bedelli askerlik TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı. Bedelli askerlik için ücret 15 bin TL, yaş sınırı 25 olarak düzenlenen teklife göre, bedelli askerlikten yararlananlar, 21 gün askerlik yapacak. Gündüzleri askeri, akşamları ise teorik eğitim verilecek.

Bedelli askerlik hakkındaki teklifin ilk maddesi Meclis'te kabul edildi. Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış olacaklar.Yurt dışında yaşayanlar uzaktan eğitimi tamamlamak zorunda olacak.

Bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 doğumluların da yararlanabilmesine olanak sağlayan madde de mecliste kabul edildi.

15 bin TL bedel karşılığı 21 gün askerlik teklifi kabul edildi.