Bedelli askerlik parası için ev ve arabalarını satıyorlar

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bedelli askerliğin şartılarını açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, ev ve arabasını satılığa çıkardı. Bedellinin 15 bin lira olacağının açıklanmasıyla dünden bugüne internete onlarca ilan konuldu.

Bedelli askerlik konusunda tutarın belli olması sonrasında gayrimenkul ve 2. El araç satışlarında hareketlenme olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bedelli tutarı olan 15.000-TL için aylık yaklaşık 1,67'den kredi çekildiği düşünülürse, 12 ay vadede yaklaşık 17.016, 24 ay vadede 19.032-TL, 36 ay vadede ise yaklaşık 21.200-TL seviyesinde olacak. Bu noktada bazı gayrimenkul sahipleri yatırım amacı ile aldıkları arazi ve arsalarının satışa koymaya başladılar. Portallara girilen ilanların ortalamasına baktığımızda günde 25 bin'e yakın ilan internete yüklenmekte. Lakin son 1 aydır İmar Barışının da yatırılması gereken bedellerin de etkisi ile günlük olarak girilen ilan sayısının 30 bin adetleri aştığını görüyoruz” dedi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, şartların belli olmasının ardından ilan veren İbrahim Keleş, yıllardır severek bindiği aracını bedelli askerlik yapmak için sattığı belirterek “Bedelli askerlikten dolayı aracımı piyasanın biraz daha altına satıyorum. Mecburum… Kredi çekmemek için 15- bini 20 bin TL bedelle ödememek için aracımı satıyorum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer aracını satan Ergün Can ise şu an bir kredi borcu olduğunu ve parası olmadığından dolayı aracını satılığa çıkardığını söylüyor. Ergün,” Şu an hazırda bir kredi borcum var. İkinci kredi beni zora sokar bu sebeple aracımı biraz daha düşük yazıp satıyorum” dedi.