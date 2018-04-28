Bedelli askerlik mi geliyor; Fikri Işık: Hükümet değerlendiriyor, Erdoğan riyasetinde karar alınabilir

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasıyla ilgili olarak konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır” dedi.

Işık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da valiliği ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Işık, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 35 yıllık terör sebebiyle arzu ettikleri gelişmeyi sağlayamadıklarını söyledi.

Son dönemlerde terör örgütlerine ağır darbeler vurduklarını ifade eden Işık, "Bir taraftan da özellikle terörle mücadelenin ekonomik, sosyal, kültürel, manevi gibi tüm boyutlarıyla mücadeleyi yürüten bir hükümet anlayışımız var. Bu anlayışın bir gereği olarak da Başbakan Yardımcısı olarak ben terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki boyutların koordinasyonlarından sorumluyum. Bu vesileyle illerimizi tek tek geziyorum." diye konuştu.

Bedelli askerlik açıklaması

Bir gazetecinin Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını hatırlatmasına şu karşılığı verdi:

"Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır. Başbakanımızın 'ben buna müspet bakıyorum' ifadesi çok önemli. Bunun sonucunda artık hükümet değerlendirmesini beklememiz gerekiyor."