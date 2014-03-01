Bedelli askerlik için yeni umut

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma yaptığını söyledi. Kurtulmuş, “Son defaya ait olmak üzere birikenlerin bedelli askerlik yapması düşünülebilir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Milli İrade Küresel Sermaye" konferansında soruları yanıtladı.

Bedelli askerlikle ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, "Ben bedelli askerlik meselesinin sözcüsü gibi oldum" diyerek espri yaptı.

Kurtulmuş, “Askerlik bir prensip olarak daha kısa hale de getirilebilir. Bütün memleket evlatlarının katılacağı zorunlu askerlik kısmı kısa bir hale getirilebilir. Bir seferlik son defaya ait olmak üzere de birikenlerin bedelli askerlik yapması düşünülebilir" diye konuştu.

"Mili Savunma Bakanlığımızda bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar var" diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sonuçta ben bir siyasetçi olarak toplumda var olan bu talebi dile getiriyorum. Karar alma noktasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç tespiti, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda hazırlayacağı raporlar ve sonunda Hükümet'in alacağı karar önemlidir. Sadece bu konuyla ilgili çalışmaların olduğunu ifade etmek isterim. Ama bunu da bir söz olarak, 'Hükümet bedelli çıkarıyor' şeklinde sakın algılamayın.”