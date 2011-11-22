Bedelli askerlik için ilk krediler çıktı!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı bedelli askerlik kararı sonrası, bu alanda kredi hazırlığında olan bankalar da düğmeye bastı. İlk bedelli kredisi haberi Garanti Bankası, Denizbank, Şekerbank ve Türk Ekonomi Bankası'ndan geldi.





Garanti



30.000 TL bedelli askerlik ücreti için, yüzde 1.46 faiz ve 60 ay vadeyle dosya bedelsiz kredi sunduğunu açıkladı.



Buna göre, krediyi kullananlar ilk yıl sadece 500 TL taksit ödeyecek ve sonraki yıllarda taksitleri oransal olarak artacak. Tercihe bağlı olarak eşit taksitli veya kademeli farklı taksit alternatifleri de olabilecek.



Banka, ayrıca 60 ay vade, 1.42 faiz oranı ve 250 TL dosya masrafı seçeneği de sunuyor.





Denizbank



Denizbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere yönelik 60 aya kadar ve 3 ay ötelemeli kredi sunacak.



Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik kapsamında kredi kullanacak asker adaylarına özel 1,34'ten başlayan faiz oranıyla 60 aya varan vade seçenekleriyle, 3 ay ötelemeli ve masrafsız kredi verilebilecek.



Denizbank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, banka olarak bedelli askerlik kredi çalışmalarına başladıklarını, yasanın çıkmasıyla birlikte asker adaylarına masrafsız ve ertelemeli kampanya ile hizmet vereceklerini kaydetti.





Türk Ekonomi Bankası



Türk Ekonomi Bankası (TEB) da “Önce TEB şubesi sonra askerlik şubesi” kampanyası ile bedelli askerlik yapacaklara özel, yüzde 1,40 faiz oranıyla 36 ay vadeli kredi sunacak.





Şekerbank



Şekerbank, bedelli kredisi için 3-12 ay vadede kredi faiz oranını yüzde 1,30, 13-60 ay vadedeki faiz oranını ise yüzde 1,40 olarak belirledi.



Şekerbank'tan bedelli kredisi kullanmak isteyenler ayrıca 300 lira dosya masrafı ödeyecek.



Bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunulurken, tasarıya göre, 30 yaşından gün almış yükümlüler 30 bin lira bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirebilecek.



Bedelli askerlikten potansiyel olarak yararlanabileceklerin sayısının yaklaşık 400 bin olduğu belirtiliyor.





